Filippi: "Lavorato sugli errori. Juve Stabia? Ecco cosa non ha funzionato". E sulle parole di Terlizzi… (Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata di vigilia per il Palermo. Sabato 13 marzo, allo Stadio "Marcello Torre", i rosanero affronteranno la Paganese dopo l'1-2 della gara d'andata. La sfida, valida per la 30a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 20.00. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi. "Tra il derby e la Juve Stabia cosa è successo? Abbiamo commesso degli errori sui quali abbiamo Lavorato nel corso di questa settimana, parliamo di errori individuali e soprattutto di concentrazione. L'atteggiamento è stato lo stesso, sul primo gol non ci siamo scollati essendo Luperini e De Rose sulla linea dei difensori. Sul secondo gol ci siamo fermati per un presunto fallo e dunque errore nostro, sul terzo siamo stati pigri ...

