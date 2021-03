FIFA 21: Obiettivi Javier Pastore League Player – Requisiti (Di venerdì 12 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale League Player di Javier Pastore per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta in questione è la sesta delle carte speciali League Player rilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. Vittorie Serie A: Vinci 15 partite schierando solo giocatori della Serie A tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Prodezze da gol: Segna 30 gol con giocatori ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 12 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialediper la modalità21 Ultimate Team. La carta in questione è la sesta delle carte specialirilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili in FUT 21. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team. Vittorie Serie A: Vinci 15 partite schierando solo giocatori della Serie A tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Prodezze da gol: Segna 30 gol con giocatori ...

