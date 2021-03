Federmanager | Stefano Cuzzilla riconfermato alla presidenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Congresso, riunito in seduta straordinaria, hadella Federazione dei dirigenti del settore industriale e servizi. Attualmente al suo secondo mandato,ha ricevuto il consenso del 98,4% dei delegati votanti, con nessun voto contrario, e guiderà quindifino al 2024. “Sono molto onorato di aver ricevuto una così larga fiducia da parte delle colleghe e dei colleghi”, dichiara. “Lo ritengo un riconoscimento per gli obiettivi raggiunti in questi anni e soprattutto uno stimolo per il futuro, per il rilancio e la crescita di questa Organizzazione”, aggiunge. La delibera odierna consente al presidente in carica di proseguire il lavoro ...