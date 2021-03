Family Food Fight, nota trattoria napoletana protagonista su Sky (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Su Sky Uno e NOW TV, da giovedì 11 marzo, son tornate le sfide tra famiglie sulla base delle più importanti abitudini culinarie. La nuova edizione di Family Food Fight, il format con Lidia e Joe Bastianch e Antonino Cannavacciuolo vede in gara sette famiglie di professionisti, gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale. Le puntate sono sei, e gli ospiti illustri, con la loro presenza nel programma, renderanno la gara ancora più avvincente. In gara c’è anche la trattoria napoletana ‘Don Alfonso’. Ai fornelli Carmine (51 anni), Giosi (42) e i figli Federica (19) e Alfonso (16). Carmine è lo chef: da sempre in trattoria col papà, decise di raccogliere l’eredita familiare e ricreare nel ristorante l’atmosfera vissuta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Su Sky Uno e NOW TV, da giovedì 11 marzo, son tornate le sfide tra famiglie sulla base delle più importanti abitudini culinarie. La nuova edizione di, il format con Lidia e Joe Bastianch e Antonino Cannavacciuolo vede in gara sette famiglie di professionisti, gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale. Le puntate sono sei, e gli ospiti illustri, con la loro presenza nel programma, renderanno la gara ancora più avvincente. In gara c’è anche la‘Don Alfonso’. Ai fornelli Carmine (51 anni), Giosi (42) e i figli Federica (19) e Alfonso (16). Carmine è lo chef: da sempre incol papà, decise di raccogliere l’eredita familiare e ricreare nel ristorante l’atmosfera vissuta ...

