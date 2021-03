Fame d’Amore, puntata speciale per la giornata del “fiocchetto lilla” (Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13 marzo è la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi alimentari. Una ricorrenza che si è resa necessaria vista la quantità sempre crescente di persone, soprattutto giovani, che ne soffrono. In questa occasione Rai3 trasmetterà una puntata speciale, in prima serata, di “Fame d’Amore”. Una docu-serie di successo condotta da Francesca Fialdini. Ne sono protagonisti giovani pazienti che, raccontando la loro esperienza, potranno spingere chi soffre di disturbi alimentari a cercare aiuto. In studio anche celebrità, personaggi famosi del mondo dello spettacolo che hanno sofferto loro stessi di questa patologia. I disturbi del comportamento alimentare sono cresciuti, secondo le ultime stime, di oltre il 30% negli ultimi anni. L’emergenza Covid poi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13 marzo è lanazionale del, dedicata ai disturbi alimentari. Una ricorrenza che si è resa necessaria vista la quantità sempre crescente di persone, soprattutto giovani, che ne soffrono. In questa occasione Rai3 trasmetterà una, in prima serata, di “”. Una docu-serie di successo condotta da Francesca Fialdini. Ne sono protagonisti giovani pazienti che, raccontando la loro esperienza, potranno spingere chi soffre di disturbi alimentari a cercare aiuto. In studio anche celebrità, personaggi famosi del mondo dello spettacolo che hanno sofferto loro stessi di questa patologia. I disturbi del comportamento alimentare sono cresciuti, secondo le ultime stime, di oltre il 30% negli ultimi anni. L’emergenza Covid poi ...

