Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria dopo la revoca dei domiciliari (Di venerdì 12 marzo 2021) dopo la revoca degli arresti domiciliari seguita a diverse violazioni delle regole, a causa delle quali il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso il suo ritorno in carcere, Fabrizio Corona è andato fuori di testa. Letteralmente. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex paparazzo dei vip ha pubblicato su Instagram alcuni video nei quali mostra di essersi tagliato (probabilmente le vene) e spalmato la faccia con il suo stesso sangue. Non solo, perché Corona ha ripreso e pubblicato anche il sangue perso sulla moquette e nel bagno annesso alla sua camera da letto e successivamente qualcuno ha ripreso e postato tra le sue storie il momento in cui i carabinieri sono venuti a prenderlo e lui ha iniziato a urlare e a dimenarsi, gettandosi a terra. Anche sua madre, esasperata ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021)ladegli arrestiseguita a diverse violazioni delle regole, a causa delle quali il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso il suo ritorno in carcere,è andato fuori di testa. Letteralmente. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex paparazzo dei vip ha pubblicato su Instagram alcuni video nei quali mostra di essersi tagliato (probabilmente le vene) e spalmato la faccia con il suo stesso sangue. Non solo, perchéha ripreso e pubblicato anche il sangue perso sulla moquette e nel bagno annesso alla sua camera da letto e successivamente qualcuno ha ripreso e postato tra le sue storie il momento in cui i carabinieri sono venuti a prenderlo e lui ha iniziato a urlare e a dimenarsi, gettandosi a terra. Anche sua madre, esasperata ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - RosaColucci8 : #Corona #fabriziocorona ha sbagliato ok, ha pagato ok, ma questo accanimento non lo condivido. È palesemente malato… - Frances35278676 : @carmelitadurso facciamo una petizione per far uscire Fabrizio Corona dal carcere e dargli gli arresti domiciliari… - RosaColucci8 : @BoriManuela -