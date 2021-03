Fabrizio Corona, l’avvocato: “Sta facendo lo sciopero della fame e della sete” (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona dall’ospedale Niguarda dove si trova ricoverato da ieri ha iniziato lo sciopero della fame e della sete Ricoverato da ieri presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona chiede di incontrare il presidente del Tribunale di Sorveglianza. Dopo aver appreso della revoca dei domiciliari e sapendo di dover tornare in carcere, Corona ha reagito procurandosi dei tagli sulle braccia e infierendo contro i poliziotti arrivati nel suo appartamento per trasferirlo in carcere. Leggi anche–> Asia Argento su Corona: “Non è un assassino o uno stupratore” Poi è stato deciso ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021)dall’ospedale Niguarda dove si trova ricoverato da ieri ha iniziato loRicoverato da ieri presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, l’ex re dei paparazzichiede di incontrare il presidente del Tribunale di Sorveglianza. Dopo aver appresorevoca dei domiciliari e sapendo di dover tornare in carcere,ha reagito procurandosi dei tagli sulle braccia e infierendo contro i poliziotti arrivati nel suo appartamento per trasferirlo in carcere. Leggi anche–> Asia Argento su: “Non è un assassino o uno stupratore” Poi è stato deciso ...

