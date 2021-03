Fabio De Luigi, dal lutto che gli ha cambiato la vita alla sua grande paura: Vorrei più medici (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabio De Luigi ha vissuto esperienze traumatiche che gli hanno cambiato la vita, dal lutto alla grande paura e l’appello in favore dei medici Fabio De Luigi (Gettyimages)Ciò che traspare spesso seguendo la vita delle celebrità è una felicità dovuta alle cose materiali. Quante volte abbiamo sentito gente proferire frasi del tipo: “Che problemi potrà mai avere se è ricco e famoso”. Questo pensiero è dovuto al fatto che spesso guardiamo solo ciò che ci conviene vedere, parlando per totale ignoranza di individui il cui passato che a volte può essere burrascoso, al quale poi è seguito un grande successo. Elodie ne è un esempio. Una cantante bellissima, ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021)Deha vissuto esperienze traumatiche che gli hannola, dale l’appello in favore deiDe(Gettyimages)Ciò che traspare spesso seguendo ladelle celebrità è una felicità dovuta alle cose materiali. Quante volte abbiamo sentito gente proferire frasi del tipo: “Che problemi potrà mai avere se è ricco e famoso”. Questo pensiero è dovuto al fatto che spesso guardiamo solo ciò che ci conviene vedere, parlando per totale ignoranza di individui il cui passato che a volte può essere burrascoso, al quale poi è seguito unsuccesso. Elodie ne è un esempio. Una cantante bellissima, ...

Advertising

Engage_Magazine : Pavesini presenta su tv e web Pavesini Double con Fabio De Luigi e la regia di Gabriele Muccino… - Dilallenji11 : RT @_Bitw_n_10: 85 mln per sto cesso a pedali, il fabio de luigi inglese - AlePanoz : Questa mattina alle 11.05 saremo in onda (con piacere e tanta emozione!)su Radio Vaticana! Insieme al padrone di ca… - arturo_ebbasta : RT @_Bitw_n_10: 85 mln per sto cesso a pedali, il fabio de luigi inglese - lookatbald : RT @_Bitw_n_10: 85 mln per sto cesso a pedali, il fabio de luigi inglese -