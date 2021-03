F1, Verstappen: “Giornata positiva nonostante le condizioni della pista” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Abbiamo avuto una Giornata molto positiva e abbiamo fatto molti giri anche se le condizioni della pista erano piuttosto difficili“. Queste le parole di Max Verstappen al termine della prima Giornata di test di F1 in Bahrain. “Faceva molto caldo con molto vento e sappiamo che il degrado è sempre alto da queste parti, quindi sono molto contento di come è andata“, ha aggiunto l’olandese della Red Bull. Poi ancora: “Abbiamo puntato a questo numero di giri e quando sarà possibile completare un programma completo come questo, anche il team potrà essere soddisfatto delle informazioni che abbiamo“. Infine ha concluso: “Non abbiamo ancora bisogno di parlare di ritmo e non è davvero una discussione fino a quando non arriveremo nella Q3 nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “Abbiamo avuto unamoltoe abbiamo fatto molti giri anche se leerano piuttosto difficili“. Queste le parole di Maxal termineprimadi test di F1 in Bahrain. “Faceva molto caldo con molto vento e sappiamo che il degrado è sempre alto da queste parti, quindi sono molto contento di come è andata“, ha aggiunto l’olandeseRed Bull. Poi ancora: “Abbiamo puntato a questo numero di giri e quando sarà possibile completare un programma completo come questo, anche il team potrà essere soddisfatto delle informazioni che abbiamo“. Infine ha concluso: “Non abbiamo ancora bisogno di parlare di ritmo e non è davvero una discussione fino a quando non arriveremo nella Q3 nel ...

