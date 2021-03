Everton, Ancelotti difende James Rodriguez: “L’infortunio alla base delle sue assenze, non vuole andare via” (Di venerdì 12 marzo 2021) Carlo Ancelotti a spada tratta su James RodriguezAncelotti: “Pirlo e Gattuso possono superare tutti i loro problemi. Scudetto? Spero vinca il Milan, ma…”Trequartista dalla smisurata classe e dal sopraffino talento, l'ex giocatore del Real Madrid non sta di certo vivendo la sua miglior stagione in carriera. Complici diversi problemi fisici che l'hanno dovuto tenere lontano dai campi di gioco, il classe '91 è al centro di alcune critiche da parte di tifosi e mass media britannici. L'accusa mossa al rifinitore colombiano, sarebbe quella di star prolungando eccessivamente il suo periodo di stop a causa di un problema al polpaccio. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani inglesi, infatti, sotto questa sua lunga assenza potrebbe anche nascondersi il malcontento del giocatore per un'annata finora ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Carloa spada tratta su: “Pirlo e Gattuso possono superare tutti i loro problemi. Scudetto? Spero vinca il Milan, ma…”Trequartista dsmisurata classe e dal sopraffino talento, l'ex giocatore del Real Madrid non sta di certo vivendo la sua miglior stagione in carriera. Complici diversi problemi fisici che l'hanno dovuto tenere lontano dai campi di gioco, il classe '91 è al centro di alcune critiche da parte di tifosi e mass media britannici. L'accusa mossa al rifinitore colombiano, sarebbe quella di star prolungando eccessivamente il suo periodo di stop a causa di un problema al polpaccio. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani inglesi, infatti, sotto questa sua lunga assenza potrebbe anche nascondersi il malcontento del giocatore per un'annata finora ...

