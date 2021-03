Eventi avversi e morti sospette | in Europa dilaga il panico Ma il vaccino AstraZeneca è sicuro?

(Di venerdì 12 marzo 2021)gravi e decessi sospetti, inil: ma ilcontro il Covid è? In Italia e inscatta la paura per il, da molti considerato non. La paura è legata al fatto che diversi Paesi hanno vietato la somministrazione deldopo aver registratogravi. In Danimarca ad esempio le autorità hanno vietato la somministrazione di un lutto dopo aver registrato problemi di coagulazione del sangue in diversi pazienti. In Italia lo stop è scattato dopo la mortedi tre persone. Nel nostro Paese l’Aifa ha vietato la ...

Advertising

rtl1025 : ?? Dosi del vaccino #antiCovid #AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 sono state distribuite in tutta Italia. L'… - cadfael2 : Eventi avversi da vaccino. Se 80mila vi sembrano pochi - Maria33759436 : Lo fa sapere il presidente della Regione: 'Non ci è pervenuta al momento nessuna segnalazione di gravi eventi avversi' - panibbi : RT @italianfirst2: Covid, Puglia blocca lotto vaccini AstraZeneca: segnalati alcuni «eventi avversi gravi» - La Gazzetta del Mezzogiorno ?@… - jobwithinternet : RT @ImolaOggi: Eventi avversi, la risposta della 'scienza' Crisanti: 'Mi farei il vaccino AstraZeneca oggi' -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi avversi

Una commissione studierà le condizioni di salute delle persone colpite dagli. Verranno sottoposte a esami approfonditi anche le fiale dei lotti bloccati. Poi saremo in grado di capire ...Perch stato sospeso in via precauzionale un lotto di vaccini anti - Covid AstraZeneca in Italia? Dopo la segnalazione di trefatali legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi e coaguli del sangue, l Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha emesso in via precauzionale un divieto di utilizzo del lotto ...In relazione alla decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi”, la Dir ...La decisione di Aifa, come è stato sottolineato dall’Agenzia stessa, è stata presa “a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di ...