Evening sale di Christie’s | Picasso conquista i cuori con due muse

(Di venerdì 12 marzo 2021) 20 th century artdiespone due dipinti. Dueispiratrici stimate a raggiungere rispettivamente un valore d’asta di 20 e 33 milioni di dollari. In live-stream da Londra il 23 marzo.diintramontabile? Pablosi guadagna, ancora, il titolo di artista più richiesto in tutto

... simbolo della pandemia con il bambino che getta nel cestino i supereroi e gioca con il pupazzo di un'infermiera, sarà messa all'asta nella 20th Century Artdi Christie's a Londra il 23 ...L'opera, che partiva da una base d'asta tra 1,5 e 2,5 milioni di sterline (tra 1,7 e 2,8 milioni di euro) è stata venduta all'evento Modern British Artdella casa d'aste Christie's ...Evening sale di Christie's: due dipinti con due muse ispiratrici per Picasso che conquista i cuori. A Londra in live-stream il 23 marzo.Game Changer di Banksy per il Southampton General Hospital in asta da Christie's a Londra il 23 marzo. Ricavi per sistema sanitario inglese.