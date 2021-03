Europa League | ottavi | poche sorprese nelle gare d’andata

(Di venerdì 12 marzo 2021) Conferme importanti in, con Villarreal e Arsenal vittoriose in trasferta, Ajax e Tottenham con un piede ai quarti.Nella serata in cui le italiane mandano un segnalo netto alle contendenti europee, l’non lascia spazio a. I risultati della serata inL’Ajax vince agevolmente ad Amsterdam, 3-0, contro lo Young Boys. Succede tutto in mezz’ora, dopo 60? di amministrazione da parte degli olandesi: Klaassen (62?) e Tadic (82?) indirizzano la partita prima del gol di Brobbey (93?), che chiude la partita e, forse, il discorso qualificazione. Il Villarreal passeggia a Kiev: Pau Torres (30?) e Raul Albiol (52?) stendono una Dynamo che chiude la partita con 0 tiri nello specchio della porta. Per gli uomini di Unai Emery ...

Il primo round all'Olimpico contro lo Shakhtar per l'andata degli ottavi di finale di, finisce 3 - 0 per la Roma ma il risultato poteva essere molto più largo. Apre il gran gol di Pellegrini , poi El Shaarawy e Mancini (ancora di testa) in una partita di fatto senza ...L'andata degli ottavi disorride abbastanza alla banda di Stefano Pioli, che si è presentata ad Old Trafford senza sei titolari . Ma come si era già visto domenica a Verona, il Milan ...I pronostici di venerdì 12 marzo. Serie A in campo ma anche negli altri campionati europei ci sono anticipi in calendario.A Napoli sono in corso le prove di normalità. Almeno questo è quello che trapela perché Aurelio De Laurentiis ha intenzione di seguire la squadra a Milano, Torino e Roma per dare un segnale di vicinan ...