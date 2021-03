Estorsione e usura a danno di un imprenditore: un arresto a Firenze (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito a un prestito iniziale di alcune migliaia di euro, la pretesa restitutoria, a fronte di difficoltà economiche dell'imprenditore, aveva fatto lievitare la somma da restituire a diverse decine di migliaia di euro, con interessi che si erano andati ad attestare intorno a un valore annuo del 66%. Minacce per ottenere le somme richieste L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito a un prestito iniziale di alcune migliaia di euro, la pretesa restitutoria, a fronte di difficoltà economiche dell', aveva fatto lievitare la somma da restituire a diverse decine di migliaia di euro, con interessi che si erano andati ad attestare intorno a un valore annuo del 66%. Minacce per ottenere le somme richieste L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Estorsione e usura a danno di un imprenditore. Un arresto a Firenze - Agenparl : GDF FIRENZE: ESEGUITA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER ESTORSIONE E USURA AGGRAVATE DAL METODO MAFIOSO (CS+VIDEO) - - franco_dimuro : RT @GarauSilvana: Rinvio a giudizio per il responsabile di una banca. ' usura ed estorsione' - GarauSilvana : Rinvio a giudizio per il responsabile di una banca. ' usura ed estorsione' - Damianodanny1 : ARRESTI DOMICILIARI FRANCESCO POLIDORI, FONDATORE DI CEPU, ACCUSA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA UN VASO DI INTRECCI -… -