Espressioni blasfeme, multa di 4000 Euro per Simone Inzaghi (Di venerdì 12 marzo 2021) E' di quattromila Euro da pagare entro 30 giorni la sanzione pecuniaria che l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dovrà pagare "per avere pronunciato più volte Espressioni blasfeme" nel corso della partita vinta contro il Sassuolo per 2-1 il 24 gennaio scorso. Questo comportamento era stato oggetto di un'indagine della Procura Federale, e alla fine il tecnico dei biancocelesti aveva optato per il patteggiamento. Così ora la Figc, con una nota, fa sapere che "vista la prestazione del consenso da parte della Procura federale" e "rilevato che il Presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti", l'entità della multa è di 4.000 Euro da pagare "nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione".

