Ermal Meta pubblica Tribù Urbana | l’album che da voce agli invisibili

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Esce oggi su tutte le piattaforme musicali, il nuovo album di inediti divincitore morale del festival di Sanremo. Meritava assolutamente il primo posto oltre al già meritatissimo premio per la Miglior composizione musicale ‘Giancarlo Bigazzi’ . Il disco contiene 11 nuovi brani, tra cui Un milione di cose da dirti.racconta ed evidenzia l’altissimo livello di scrittura e di musicalità dell’artista, sia quando dàai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, ed attraverso i suoi occhi. Questo è un disco che decisamente ha qualcosa da dire e lo fa in modo schietto e diretto. I testi hanno un ruolo fondamentale, sono pieni significato ed evidenziano come il cantautore si senta libero di esprimere i propri pensieri, il suo ...