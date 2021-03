Enrico Letta si candida segretario del Pd "per amore della politica" (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Enrico Letta scende in campo e si candida a guidare il Pd. Lo fa con un breve video postato su Twitter in cui indica nell'amore per la politica e i valori della democrazia la base della sua decisione. "Francamente, lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici", confida. Non siate indifferenti Poco prima, l'ex presidente del Consiglio aveva postato una fotografia, sullo stesso social network, che lo ritraeva al Ghetto di Roma, aggiungendo una citazione ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI -scende in campo e sia guidare il Pd. Lo fa con un breve video postato su Twitter in cui indica nell'per lae i valoridemocrazia la basesua decisione. "Francamente, lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la miatura alla guida del Partito democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio pere per passione per i valori democratici", confida. Non siate indifferenti Poco prima, l'ex presidente del Consiglio aveva postato una fotografia, sullo stesso social network, che lo ritraeva al Ghetto di Roma, aggiungendo una citazione ...

