Enrico Letta si candida alla guida del Partito Democratico | scioglie la riserva | le prime parole di Letta e di Nicola Zingaretti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo un periodo di stalloluce delle dimissioni improvvise del segretario uscente del, in questi istanti arrivano via Twitter lediche ha sciolto in questi momenti laannunciando la suatura a segretario dellae sidel PD “Non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la miaturadel ...

'Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd. Io ci sono'. Cosìin un video su Twitter. 'Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima', ha aggiunto. 'Io non cerco l'unanimità, io cerco la verità nei rapporti fra ...Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd ". Cosìin un video su twitter . "Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", ha detto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Condivido le considerazioni di Nicola Zingaretti: Enrico Letta ha la forza e l'autorevolezza per guidare il Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progr ...Sarà Enrico Letta a succedere al dimissionario Nicola Zingaretti a capo del PD. Il segretario designato parla di come farà rinascere il partito. Sarà Enrico Letta il nuovo segretario del PD FOTO Getty ...