Enrico Letta si candida a segretario del Pd: “Cerco la verità, non l’unanimità” (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – “Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd“: così Enrico Letta in un videomessaggio su Twitter scioglie la riserva e si propone come successore di Nicola Zingaretti. “Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi avrei annunciato la mia candidatura a guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda“, dice l’ex premier. “Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”, spiega nel video messaggio con sullo sfondo delle cartine dell’Italia. “Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima“. “Io non Cerco l’unanimità, io Cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire dalla crisi e guardare lontano. Aprirò un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – “Sono qui ad annunciare miatura alla guida del Pd“: cosìin un videomessaggio su Twitter scioglie la riserva e si propone come successore di Nicola Zingaretti. “Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi avrei annunciato la miatura a guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda“, dice l’ex premier. “Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”, spiega nel video messaggio con sullo sfondo delle cartine dell’Italia. “Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima“. “Io non, iolanei rapporti fra di noi per uscire dalla crisi e guardare lontano. Aprirò un ...

Advertising

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - donatociva : RT @MinistroEconom1: Per arrestare la caduta libera del PD sembra farsi sempre più largo la candidatura di Enrico Letta, che potrà immediat… - CartaLuigi : Come si comportera' Matteo Renzi, ora che dovra' avere a che fare con Enrico Letta del PD, e con Giuseppe Conte del M5S?????? -