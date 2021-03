Enrico Letta scioglie la riserva | sarà il nuovo segretario Pd

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - MagElecto : RT @tempoweb: Letta dice sì ai Dem. E ringrazia Zingaretti #enricoletta #nicolazingaretti #iltempoquotidiano - callio47 : Quindi siamo in dirittura d'arrivo. Enrico Letta,nipote di gianni letta,il consigliori del berlusca,sarà il segreta… -

L'ex premierha sciolto la riserva e accettato la candidatura unica a nuovo segretario del Pd, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti : "Io ci sono" ha detto in un videomessaggio postato ...Proprio dal leader uscente è arrivato ieri l'endorsement più importante: 'E' il più forte ed autorevole per prendere il testimone. Negli ultimi due anni il partito democratico è tornato politicamente ...Enrico Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del Partito Democratico. "Lo faccio per amore per la politica e passione per i valori democratici - ha detto in un videomessaggio ...L'ex premier su Twitter ringrazia Zingaretti e conferma la disponibilità a guidare il partito: "Parlerò domenica in Assemblea, credo alla forza delle parola. E chiedo a tutti quelli che mi ascolterann ...