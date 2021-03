Enrico Letta sarà il nuovo segretario del PD | sarà lui a salvare il partito?

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Io ci sono”, ha scrittosu un tweet.lui ildel Pd. Oggi l’ex premierha sciolto la riserva con un tweet pubblicato alle 12:01. In cui ha accettato la guida dei dem dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. #iocisonoPD pic.twitter.com/IBWyXcaw5h—(@) March 12, 2021 In un video di poco più di un minuto ha formalizzato la sua candidatura all’Assemblea Dem che si terrà domenica. Ha ringraziato Zingaretti e annunciando che interverrà nel corso dell’Assemblea. “Credo nel valore della parola – afferma nel video- invito tutti a volare sulla base delle mie parole. Sapendo che non cerco l’unanimità ma la verità nei ...

Mentre il Pd sembra aver trovato la quadra sul nome dicome nuovo segretario, il M5S si interroga sul futuro della coalizione giallorossa e cerca una nuova identità in vista di capire che ruolo avrà Giuseppe Conte nel futuro dei grillini. '...L'orizzonte internazionale già dai banchi di scuola Un solido percorso formativo alle spalle di questo percorso di. Frequenza della scuola dell'obbligo a Strasburgo, dove ha vissuto per ...Enrico Letta non ha ancora sciolto la riserva riguardo alla sua candidatura a segretario del Pd che già alcuni ...Enrico Letta si candida alla segreteria del Pd. Lo ha annunciato in un video twitter, sottolineando la “crisi profonda” del partito e spiegando che il suo gesto è dettato da “amore della politica e pa ...