Enrico Letta | il «finto neutrale» che può distruggere per sempre il Pd

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il ritorno dialla guida del Pd pone alcuni interrogativi sul futuro del Nazareno. Il punto è infatti innanzitutto capire il senso di questo rientro in scena dopo le improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti. Dimissioni accompagnate dalle aspre critiche del segretario uscente, che ha messo nel mirino le (arcinote) faide interne al partito. Ecco, è proprio partendo da quel gesto eclatante e da quelle dure dichiarazioni che qualcuno pensa oggi acome a una sorta di pacificatore. Il professore pacato che, terminato il lungo esilio (politico) parigino, torna per fare da mediatore in un Nazarenopiù preda delle correnti. Quasi un tecnico potenzialmente in gradi di portare un'armonia che (oggettivamente) non c'è mai stata. Eppure questa vulgata rischia di non reggere alla prova dei fatti. Perché, ...