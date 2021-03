Advertising

TV7Benevento : Energia: Girotto (M5S), Magliano Alpi prima comunità energetica d'Italia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Girotto

'Oggi insieme a Gianni, Senatore M5S ed al primo cittadino Marco Bailo, abbiamo partecipato all'inaugurazione della ... infatti era previsto un limite normativo per cui l'prodotta da un ......di produrrea un prezzo minore rispetto a quello di mercato. Con le CER si è avviata la rivoluzione che consente il ribaltamento della piramide energetica', afferma il senatore Gianni"Operativa da dicembre 2020, la Comunità di Magliano Alpi - rileva Girotto - autoconsuma in gran parte l'energia prodotta, garantendo a tutti i suoi membri un approvvigionamento energetico vantaggioso ...Prime esperienze al via dopo il recepimento anticipato della direttiva europea sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Girotto: «L’iniziativa è pietra miliare della rivoluzione in atto».