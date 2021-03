Energia, Enel X accreditata dalla no-profit CDP nella categoria “Gold” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel X ha annunciato oggi di avere aderito all’organizzazione non-profit CDP–Disclose Insight Action (CDP) in qualità di Gold Accredited Renewable Energy Solutions Provider. La partnership siglata dalle due organizzazioni si propone di migliorare l’accesso delle aziende a soluzioni nell’ambito dell’Energia rinnovabile. In qualità di Gold Accredited Solutions Provider di CDP, si legge in una nota della business line di Enel, “Enel X potrà rafforzare la sua posizione presso le aziende a cui può fornire servizi di consulenza su soluzioni per l’Energia sostenibile”. “Questa partnership sottolinea i nostri rispettivi ruoli nel perseguire un’economia prosperosa e sostenibile entro il quadro della lotta globale al cambiamento climatico – ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –X ha annunciato oggi di avere aderito all’organizzazione non-CDP–Disclose Insight Action (CDP) in qualità diAccredited Renewable Energy Solutions Provider. La partnership siglata dalle due organizzazioni si propone di migliorare l’accesso delle aziende a soluzioni nell’ambito dell’rinnovabile. In qualità diAccredited Solutions Provider di CDP, si legge in una nota della business line di, “X potrà rafforzare la sua posizione presso le aziende a cui può fornire servizi di consulenza su soluzioni per l’sostenibile”. “Questa partnership sottolinea i nostri rispettivi ruoli nel perseguire un’economia prosperosa e sostenibile entro il quadro della lotta globale al cambiamento climatico – ha ...

Advertising

Giornaleditalia : Enel X: soluzioni di energia sostenibile accreditate nella categoria 'GOLD' da CDP - Voltasrl : 'Ferme le autorizzazioni per costruire gli impianti a gas per le sostituzioni. Tamburi (Enel):«Senza l’ok salterann… - EnelEnergiaHelp : @DuilioBonacci Ciao! per effettuare le verifiche in merito alla tua richiesta ti chiediamo di fornirci i dati in pr… - EnelEnergiaHelp : Oggi scegliere è più facile. Con SCEGLI OGGI hai il 30% di sconto sul prezzo della componente #energia bloccato per… -