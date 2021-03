Emily Ratajkowski ha partorito | nato il primo figlio | il nome scelto

(Di venerdì 12 marzo 2021)mostra uno scatto del suogenito e racconta le emozioni vissute nel vederlo per la prima volta. Ecco cosa ha raccontato.è diventata mamma. La modella hail suolo scorso 8 marzo ma la notizia è stata ufficializzata dae dal marito Sebastian Bear-McClard solo ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

ha annunciato la nascita del suo primo figlio: si chiama Sylvester Apollo ed è venuto al mondo l'8 marzo 2021. Il papà del piccolo è il marito della modella, Sebastian Bear - McClard.( FOTO ) è diventata mamma. La modella, 29 anni, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con il neonato tra le braccia. " Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla ...Ci mancheranno le dolci foto del suo pancione e il racconto in bianco e nero (e super sensuale) della sua gravidanza, ma cit, il meglio deve ancora venire. L'8 marzo Emily Ratajkowski ha partorito e l ...Supermodella e attrice, Emily ha raggiunto la notorietà mondiale nel 2013 per la sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Il video, molto criticato e ...