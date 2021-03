Emily Ratajkowski è diventata mamma | la prima foto del figlio Sylvester Apollo Bear

(Di venerdì 12 marzo 2021)e su Instagram pubblica ladel. Il piccolo è frutto dell’amore della top model per il marito Sebastian-McClard. L’annuncio della nascita è arrivato dal profilo social dell’attrice e modella ce conta oltre 27 milioni di follower.ha pubblicato unain cui allatta il piccolo, svelando anche il nome del. “si è unito a noi sulla terra – ha scritto -. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita”. Per la top model si tratta del primo ...

Corriere : Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - ErikaAntonazzo : RT @MediasetTgcom24: Emily Ratajkowski presenta al mondo il figlio Sylvester Apollo Bear - QbanKendy : RT @Corriere: Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - LT38 : RT @VanityFairIt: La top model ventinovenne e il marito Sebastian Bear McClard hanno dato il benvenuto al loro primogenito ???? https://t.co… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Emily Ratajkowski presenta al mondo il figlio Sylvester Apollo Bear -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Sky Tg24

Fiocco azzurro per: la modella è diventata mamma. Ma fa discutere il nome del bimboè diventata mamma per la prima volta: la modella ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio con un commovente post via social.: è nato il figlio...Su Instagram Emily Ratajkowski ha mostrato il primo scatto che lo ritrae insieme a suo figlio, Sylvester Apollo Bear, appena nato ...Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta: la modella ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio con un commovente post via social.