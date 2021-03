Emily Ratajkowski è diventata mamma | la prima foto del figlio Sylvester Apollo Bear

Advertising

GianniVaretto : RT @LaStampa: Emily Ratajkowski è diventata mamma, è nato Sylvester Apollo Bear - rtl1025 : ?? #EmilyRatajkowski è diventata mamma, il figlio della top model si chiama Sylvester Apollo Bear ?? di Antonella Ro… - positanonews : #Copertina #Cronaca Emily Ratajkowski: la bellezza baciata da Positano diventa mamma - iPhone__XXX : RT @Corriere: Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - VelvetMagIta : #EmilyRatajkowski mamma per la prima volta: lo scatto da 3 milioni di like [FOTO] #VelvetMag… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Sky Tg24

è diventata mamma. La modella ha pubblicato una foto in cui allatta il piccolo, svelando anche il nome del figlio. " Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra " ha scritto - ...Spread the lovemostra uno scatto del suo primogenito e racconta le emozioni vissute nel vederlo per la prima volta. Ecco cosa ha raccontato.è diventata mamma. La modella ha ...La modella e attrice americana Emily Ratajkowski ha postato su Instagram una tenera immagine di lei con il suo primogenito appena nato in braccio, con questa didascalia: «Sylvester Apollo Bear si è un ...Il bambino è nato l'8 marzo ed è il primo figlio della seguitissima top e del marito Sebastian Bear McClard, sposati da tre anni ...