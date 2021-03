Emilia Romagna zona rossa, 3.477 casi e 35 morti: bollettino 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 3.477 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna. La regione che da lunedì passerà in zona rossa, registra anche 35 morti, come riporta dal bollettino di oggi 12 marzo. I tamponi processati sono stati 47.160, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti è del 7,4%. Complessivamente, tra i nuovi positivi 643 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 1.100 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni. Sui 1.392 asintomatici, 667 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 105 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 56 con gli screening sierologici, 26 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 3.477 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in. La regione che da lunedì passerà in, registra anche 35, come riporta daldi oggi 12. I tamponi processati sono stati 47.160, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti è del 7,4%. Complessivamente, tra i nuovi positivi 643 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 1.100 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni. Sui 1.392 asintomatici, 667 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 105 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 56 con gli screening sierologici, 26 ...

