Emergenza Covid, il matematico: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo per uscirne” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Abbiamo Perso un mese e mezzo. Anzi di più, perché adesso uscirne richiederà il doppio del tempo”. Ne è convinto Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ma la sua non è un’opinione, a parlare sono i numeri. Da quelli che non abbiamo considerato quando avremmo dovuto, a quelli che ci costringeranno a raddoppiare gli sforzi per abbassare la curva del contagio e riprendere il controllo dell’epidemia. “Siamo in ritardo, ancora una volta”. La conclusione è quella di chi non ha mai smesso di incrociare i dati della pandemia. Dati che a un anno dal primo lockdown hanno molto da raccontare. “Fossimo intervenuti a fine gennaio, un’altra chiusura come quella di Natale sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Abbiamoun. Anzi di più, perché adessorichiederà ildel”. Ne è convinto Giovanni Sebastiani,dell’Istituto per le applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ma la sua non è un’opinione, a parlare sono i numeri. Da quelli che non abbiamo considerato quando avremmo dovuto, a quelli che ci costringeranno a raddoppiare gli sforzi per abbassare la curva del contagio e riprendere il controllo dell’epidemia. “Siamo in ritardo, ancora una volta”. La conclusione è quella di chi non ha mai smesso di incrociare i dati della pandemia. Dati che a un anno dal primohanno molto da raccontare. “Fossimo intervenuti a fine gennaio, un’altra chiusura come quella di Natale sarebbe ...

