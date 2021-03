Elle Fanning | un film per raccontare «Il Padrino»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 marzo 2021) Elle Fanning, un’attrice chiamata ad interpretarne un’altra. La Caterina la Grande della serie Hulu è stata scelta da Barry Levinson per essere Ali MacGraw, premio Oscar e moglie del Robert Evans che avrebbe ingaggiato con Francis Ford Coppola una battaglia interminabile. Evans, un tempo direttore di produzione della Paramount Pictures, è stato l’uomo dei no, strenuo oppositore della fantasia di Coppola. Non avrebbe voluto che il regista facesse di testa propria, Il Padrino diverso da quel che si era concordato. Ma Coppola ha insistito. Voleva New York, ingaggiare Marlon Brando nonostante gli scarsi successi dell’epoca. Voleva tanti soldi, sarebbe stato un kolossal. E così è andata. Il Padrino, di cui Barry Levinson ha deciso di raccontare la lavorazione in un film intitolato Francis and The Godfather, è diventato una pietra miliare del cinema internazionale. Ed Evans, che all’epoca era schiacciato tra le pressioni dello studio, sull’orlo del fallimento, e il malcontento dei gangster, quelli veri e per nulla compiaciuti di vedersi ritratti al cinema, si è trasformato nell’uomo che ne ha reso possibile il successo.