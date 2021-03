Elisa Isoardi | le rivelazioni su Raimondo Todaro prima dell’Isola dei Famosi | dalla sua relazione con Raimondo Todaro alla nuova carriera in Mediaset

(Di venerdì 12 marzo 2021)sarà una dei concorrentidei, in onda a partire da lunedì 15 marzo su Canale 5. In vista del suo sbarco alle Honduras, la conduttrice piemontese ha riflettuto sul suo passato, dicendosi pronta a tuffarsi unaavventura. La donna ha inoltre chiarito tutti i dubbi sul suo rapporto con, svelando cosa c’è stato realmente fra di loro. L’addioRai dopo anni di “alti e bassi”ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi a pochi giornisua partenza per l’Isola dei. A breve la conduttrice inizierà non solo unaavventura ...

unaparolina : L'isola sta arrivando e tra Tommaso, elettra e Ilary che saranno in studio anche il cast sembra pazzesco #isola - LucreziaCasarin : Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi. - emanuelefix99 : Ho deciso: Elisa Isoardi sarà la mia protetta, dato che è una mia conterranea #isola ??? - Daniele57754302 : @antoclerici Antonella Clerici ha condotto con successo per 18 anni La prova del cuoco. Dopo la morte dell'amico Fa… - GossipItalia3 : Elisa Isoardi alla vigilia dell’Isola dei Famosi: “Voglio cambiare” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

... Francesca Lodo , showgirl ed ex letterina di Passaparola ; Drusilla Gucci , modella e pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell'omonima maison di moda;, conduttrice ed ex Miss Italia; ...Non sarà l'unico esponente del mondo della moda nel cast del reality show, ci saranno infatti anche Drusilla Gucci,e Francesca Lodo. Akash Kumar chi è: Isola dei Famosi 2021, età, ...Non sarà l’unico esponente del mondo della moda nel cast del reality show, ci saranno infatti anche Drusilla Gucci, Elisa Isoardi e Francesca Lodo. Akash Kumar chi è: Isola dei Famosi 2021, età, ...La soubrette è pronta a sbarcare in Honduras. "In bilico fino all'ultimo", ha deciso di buttarsi e a Today confida: "Più di tutto mi spaventa la notte e i suoi abitanti. E il fatto che non ci sia una ...