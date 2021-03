Elettra Lamborghini positiva al Covid: “So da chi l’ho preso”, il messaggio social (Di venerdì 12 marzo 2021) della cantante, ecco i dettagli della vicenda. Elettra Lamborghini positiva al Covid: il messaggio social della cantanteErano già diversi giorni che Elettra Lamborghini sembrava piuttosto scocciata e annoiata, chiusa in casa da sola. Poche ore fa, è arrivata la spiegazione ufficiale: la cantante ha contratto il Covid e si trova attualmente in isolamento insieme al suo cagnolino, l’unico a poterle fare compagnia. Sempre molto presente e attiva sui social, Elettra ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, nel quale ha raccontato cosa le è successo: “So da chi l’ho preso”, ha spiegato la cantante, che ha scelto di condividere tutti i dettagli della sua condizione ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) della cantante, ecco i dettagli della vicenda.al: ildella cantanteErano già diversi giorni chesembrava piuttosto scocciata e annoiata, chiusa in casa da sola. Poche ore fa, è arrivata la spiegazione ufficiale: la cantante ha contratto ile si trova attualmente in isolamento insieme al suo cagnolino, l’unico a poterle fare compagnia. Sempre molto presente e attiva suiha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, nel quale ha raccontato cosa le è successo: “So da chi”, ha spiegato la cantante, che ha scelto di condividere tutti i dettagli della sua condizione ...

