Elettra Lamborghini positiva al Covid: salta l’Isola dei famosi (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini non sarà presente alle prime puntate dell’Isola dei famosi, la showgirl scelta per il ruolo d’opinionista insieme a Iva Zanicchi non potrà essere presente al debutto del reality previsto per il prossimo Lunedì perchè ha contratto il Covid. La notizia è stata divulgata in queste ore e ha creato non poco allarmismo agli organizzatori dell’Isola già molto impegnati a realizzare il programma nel pieno rispetto dei protocolli internazionali anti Coronavirus. Elettra Lamborghini fonte InatagramElettra Lamborghini positiva al Covid salta l’Isola: chi la sostituisce? Dopo alcuni rumors Elettra Lamborghini ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021)non sarà presente alle prime puntate deldei, la showgirl scelta per il ruolo d’opinionista insieme a Iva Zanicchi non potrà essere presente al debutto del reality previsto per il prossimo Lunedì perchè ha contratto il. La notizia è stata divulgata in queste ore e ha creato non poco allarmismo agli organizzatori delgià molto impegnati a realizzare il programma nel pieno rispetto dei protocolli internazionali anti Coronavirus.fonte Inatagramal: chi la sostituisce? Dopo alcuni rumors...

Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - Frances28064898 : RT @ElettraLambo: Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? https://t.c… - TerrinoniL : Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sostituita causa Covid (da Tommaso Zorzi?) -