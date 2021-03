Elettra Lamborghini ha il Covid, che ne sarà de L’Isola Dei Famosi? (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini ha il Covid, salta le prime puntate de L’Isola Dei Famosi. La regina del twerk è intervenuta sui social per spiegare cosa stesse succedendo, dopo le voci sulla che si erano già diffuse sulla sua mancata partecipazione ai primi appuntamenti con la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. A spiegare la situazione è la stessa protagonista, in isolamento, da casa: Elettra Lamborghini ha il Covid e per questo motivo dovrà osservare un periodo di quarantena. Risultata positiva a pochi giorni dalla partenza, Elettra Lamborghini è stata costretta a mettersi in isolamento. Non potrà vedere nessuno fino a quando non effettuerà un tampone con esito negativo, neanche suo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)ha il, salta le prime puntate deDei. La regina del twerk è intervenuta sui social per spiegare cosa stesse succedendo, dopo le voci sulla che si erano già diffuse sulla sua mancata partecipazione ai primi appuntamenti con la nuova edizione deDei. A spiegare la situazione è la stessa protagonista, in isolamento, da casa:ha ile per questo motivo dovrà osservare un periodo di quarantena. Risultata positiva a pochi giorni dalla partenza,è stata costretta a mettersi in isolamento. Non potrà vedere nessuno fino a quando non effettuerà un tampone con esito negativo, neanche suo ...

