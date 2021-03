Elettra Lamborghini annuncia di avere il Covid: il video pubblicato su Instagram (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini, una delle ereditiere più famose del mondo, è stata colpita dal Covid-19. A dichiararlo lei stessa con un post sul suo feed Instagram, in cui però rassicura i fan dicendo di stare bene. Stando al racconto di Elettra Lamborghini, infatti, non avrebbe sintomi gravi, ma solo un po’ di raffreddore. Dal divano della sua casa e con una simpatica coroncina in testa, l’ereditiera ha confessato ai fan di aver contratto il virus: Ciao a tutti, sono Elettra Lamborghini, sono qui da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho Coviddi. F*****o. Sono a casa, questo è il mio cane. Non mi sopporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare nessuno. Fino a poco fa ero la twerking queen ora sono la Covid queen. Che palle ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 marzo 2021), una delle ereditiere più famose del mondo, è stata colpita dal-19. A dichiararlo lei stessa con un post sul suo feed, in cui però rassicura i fan dicendo di stare bene. Stando al racconto di, infatti, non avrebbe sintomi gravi, ma solo un po’ di raffreddore. Dal divano della sua casa e con una simpatica coroncina in testa, l’ereditiera ha confessato ai fan di aver contratto il virus: Ciao a tutti, sono, sono qui da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e hodi. F*****o. Sono a casa, questo è il mio cane. Non mi sopporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare nessuno. Fino a poco fa ero la twerking queen ora sono laqueen. Che palle ...

