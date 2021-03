Elektra: Jennifer Garner rimpiange il suo personaggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Il personaggio di Elektra è stato interpretato da diverse attrici, l’ultima è stata Elodie Yung nella ormai cancellata serie Netflix Daredevil. Ma prima di lei avevamo già visto la supereroina Marvel apparire al cinema in due film: Elektra e Daredevil. La prima attrice a rivestirne i panni fu Jennifer Garner. La quale in una recente intervista è tornata a riparlare del suo personaggio e del rammarico nato dopo la sua fuoriuscita. Che cosa ha detto Jennifer Garner riguardo il personaggio di Elektra? L’attrice ha ammesso di aver rimpianto di non aver continuato a interpretare ruoli simili a quelli della supereroina Elektra, o anche lo stesso personaggio a seguito dei due film già ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildiè stato interpretato da diverse attrici, l’ultima è stata Elodie Yung nella ormai cancellata serie Netflix Daredevil. Ma prima di lei avevamo già visto la supereroina Marvel apparire al cinema in due film:e Daredevil. La prima attrice a rivestirne i panni fu. La quale in una recente intervista è tornata a riparlare del suoe del rammarico nato dopo la sua fuoriuscita. Che cosa ha dettoriguardo ildi? L’attrice ha ammesso di aver rimpianto di non aver continuato a interpretare ruoli simili a quelli della supereroina, o anche lo stessoa seguito dei due film già ...

