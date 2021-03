“Eccomi ragazzi!”. Francesca Cipriani di nuovo sotto i ferri: la foto dopo l’ennesimo intervento chirurgico (Di venerdì 12 marzo 2021) Una donna è libera o no di modellare il proprio corpo a suo piacimento e coi mezzi che ritiene più opportuni? É l’eterno dilemma che si ripropone ciclicamente ogniqualvolta si sente parlare di una donna che si è rifatta il seno, le labbra o qualche altra parte del suo fisico. Tanto più se si tratta di una persona famosa, una vip. In questo caso parliamo di Francesca Cipriani, che da qualche anno abbiamo imparato a conoscere per i numerosi programmi tv a cui ha partecipato, su tutti “La pupa e il secchione e viceversa”. Nei giorni scorsi, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la showgirl aveva annunciato che presto si sarebbe sottoposta ad un intervento di liposcultura. Ovvero un intervento chirurgico finalizzato a togliere i chili di troppo, ‘guadagnati’ durante questi mesi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Una donna è libera o no di modellare il proprio corpo a suo piacimento e coi mezzi che ritiene più opportuni? É l’eterno dilemma che si ripropone ciclicamente ogniqualvolta si sente parlare di una donna che si è rifatta il seno, le labbra o qualche altra parte del suo fisico. Tanto più se si tratta di una persona famosa, una vip. In questo caso parliamo di, che da qualche anno abbiamo imparato a conoscere per i numerosi programmi tv a cui ha partecipato, su tutti “La pupa e il secchione e viceversa”. Nei giorni scorsi, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la showgirl aveva annunciato che presto si sarebbeposta ad undi liposcultura. Ovvero unfinalizzato a togliere i chili di troppo, ‘guadagnati’ durante questi mesi di ...

Advertising

ElenCaSc : #leredita Eccomi ragazzi #ereditiers e #twiders. Buonasera a tutti voi ???? - merlin_silvio : SIAMO ARRIVATI SU VEVO ! Ragazzi ,eccomi sul canale VEVO,se vi va, sostenetemi con l'iscrizione al canale e la visi… - mellowgrano : RT @aurochedici: Io sono Darcy ragazzi, me ne sto per i fatti miei odio le feste parlo solo con chi conosco ECCOMI #OrgoglioEpregiudizio - aurochedici : Io sono Darcy ragazzi, me ne sto per i fatti miei odio le feste parlo solo con chi conosco ECCOMI #OrgoglioEpregiudizio - ashtonfaaakee : eccomi ragazzi eccomi sto per fare l'annuncio EMH EMH -