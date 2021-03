Ecco perché Elettra Lamborghini non sarà opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 (almeno per le prime puntate) (Di venerdì 12 marzo 2021) Elettra Lamborghini, una delle ereditiere più famose del mondo, è stata colpita dal covid-19. A dichiararlo lei stessa con un post sul suo feed Instagram, in cui però rassicura i fan dicendo di stare bene. Stando al racconto di Elettra Lamborghini, infatti, non avrebbe sintomi gravi, ma solo un po’ di raffreddore. Dal divano della sua casa e con una simpatica coroncina in testa, l’ereditiera ha confessato ai fan di aver contratto il virus: Ciao a tutti, sono Elettra Lamborghini, sono qui da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho Coviddi. F*****o. Sono a casa, questo è il mio cane. Non mi sopporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare nessuno. Fino a poco fa ero la twerking queen ora sono la covid queen. Che palle raga, io che sono sempre stata attentissima! Fin ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 marzo 2021), una delle ereditiere più famose del mondo, è stata colpita dal covid-19. A dichiararlo lei stessa con un post sul suo feed Instagram, in cui però rassicura i fan dicendo di stare bene. Stando al racconto di, infatti, non avrebbe sintomi gravi, ma solo un po’ di raffreddore. Dal divano della sua casa e con una simpatica coroncina in testa, l’ereditiera ha confessato ai fan di aver contratto il virus: Ciao a tutti, sono, sono qui da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho Coviddi. F*****o. Sono a casa, questo è il mio cane. Non mi sopporta piùovviamente non mi si può avvicinare nessuno. Fino a poco fa ero la twerking queen ora sono la covid queen. Che palle raga, io che sono sempre stata attentissima! Fin ...

