Ecco nel dettaglio cosa prevede il nuovo decreto legge approvato oggi da Palazzo Chigi per fronteggiare l’epidemia (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato oggi un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare i rischi legati alla terza ondata dell’epidemia di Coronavirus. “In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali – fa sapere una nota di Palazzo Chigi -, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021”. Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato: l’applicazione, nei territori in zona ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, haunche introduce nuove misure urgenti peri rischi legati alla terza ondata deldi Coronavirus. “In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali – fa sapere una nota di-, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021”. Il testo, tra l’altro, per tutto il periodo indicato: l’applicazione, nei territori in zona ...

Advertising

NicolaPorro : Mentre l’#Italia è nella morsa delle chiusure e del caos sui #vaccini, ecco cosa succede nel chiuso delle stanze de… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Caste all’assalto mentre mezza Italia torna rossa. Avvocati, giudici, fisici, psicologi, dipendenti… - UNHCRItalia : Il nuovo Patto #UE su migrazione e asilo offre l'opportunità per un nuovo capitolo per la protezione dei rifugiati.… - LaNotiziaTweet : Ecco nel dettaglio cosa prevede il nuovo #decretolegge approvato oggi da Palazzo Chigi per fronteggiare l’epidemia - StefanoZukunft1 : RT @nomfup: Ecco, questo è il momento nel quale ieri in aula mi sono alzato e me ne sono uscito imprecando (lui un deputato della Lega) htt… -