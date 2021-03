“Ecco come sta”. Gianni Morandi, dopo la prima notte in ospedale: diramato il bollettino medico (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ore di apprensione queste per tutti i fan di Gianni Morandi. Il famoso e amatissimo cantante è stato ricoverato d’urgenza Gianni Morandi. Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, è stato trasportato in ospedale quando si è bruciato accidentalmente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua abitazione in provincia di Bologna. L’artista avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto ustionandosi. dopo le prime medicazioni, infatti, è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. C’è da dire che sin da subito le sue condizioni di salute non sono apparse gravi. Ora infatti l’Ansa ha diffuso il primo bollettino medico e ha fatto sapere che ha trascorso la prima notte in ospedale in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ore di apprensione queste per tutti i fan di. Il famoso e amatissimo cantante è stato ricoverato d’urgenza. Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, è stato trasportato inquando si è bruciato accidentalmente mentre stava bruciando alcune sterpaglie nella sua abitazione in provincia di Bologna. L’artista avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto ustionandosi.le prime medicazioni, infatti, è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. C’è da dire che sin da subito le sue condizioni di salute non sono apparse gravi. Ora infatti l’Ansa ha diffuso il primoe ha fatto sapere che ha trascorso lainin ...

