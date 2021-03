E se domani Striscia la notizia | la clamorosa gaffe politica di Gerry Scotti Tutto in onda | Berlusconi che dice? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) La proposta indecente di Matteo Salvini per Nicola Zingaretti? "Vieni vieni con me", sulle note del tormentone anni 80 di Tullio De Piscopo. Il leader della Lega "le canta" (letteralmente) all'ex segretario del Pd, in preda a suo dire a "un esaurimento", e gli chiede di salire sul Carroccio nello sconcerto generale. La ballabile e ritmata canzone deepfake dilaè godibilissima, anche se rientra nel campo della fanta-. C'è Giorgia Meloni, e pure Luigi Di Maio, in cui onore l'andamento lento diventa... Movimento. Ma il meglio arriva al ritorno in studio. Francesca Manzini imita Iva Zanicchi e rivela la canzone che l'aquila di Ligonchio ah dedicato al povero Nicola: "Prendi questa mano, Zingaretti... Dimmi pure, che destino avrai". "Dimmi se, arriva Gianni Letta...", si aggiunge ...