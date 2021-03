Draghi | “Puntiamo a superare i 500mila vaccini al giorno Ci hanno rassicurato su AstraZeneca” video

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier Mariotorna a parlare in pubblico nelin cui imperversano le polemiche sui. Lo fa nel momento in cui il governo è in procinto di varare nuove restrizioni anti-coronavirus. Un discorso atteso, che ha dato poche indicazioni, ma che ha palesato pochi segni di discontinuità rispetto al governo Conte. Il premier ha visitato il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino. I dati sull’emergenza pandemia in Italia, ha spiegato, «ci impongono massima cautela» ma «ne usciremo» grazie alla campagna vaccinale che, promette, «proseguirà con rinnovata intensità». «A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha osservato-, ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di 150.000 infezioni. ...

Operativi 1.694 siti vaccinali fissi, ce ne saranno altri . "Il nostro obbiettivo - ha spiegato- in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario all'emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ...Cosi' il presidente del Consiglio Marioparlando nel corso della visita al centro vaccinale di Fiumicino. "Abbiamo gia' ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione ...di Stefano Secondino (ANSA) - ROMA, 12 MAR - Ottanta miliardi di euro in cinque anni anni per decarbonizzare l'Italia. Ottanta miliardi del Recovery Plan per far ripartire l'economia dopo il coronavir ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato del nuovo piano vaccinale nella conferenza stampa durante la sua visita al al centro vaccinale ...