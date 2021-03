Draghi | «Obiettivo triplicare vaccinazioni giornaliere» E annuncia nuovo scostamento bilancio

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati». «Ma non...

Advertising

RaiNews : 170mila vaccinazioni al giorno. 'L'obiettivo è triplicare questo dato, dice #Draghi #COVID19 #vaccini - RunPierwork13 : RT @marcodifonzo: Draghi: il ritmo giornaliero attuale delle vaccinazioni è di circa 170mila al giorno. L'obiettivo è triplicarlo presto. - ArikBriscuso : RT @marcodifonzo: Draghi: il ritmo giornaliero attuale delle vaccinazioni è di circa 170mila al giorno. L'obiettivo è triplicarlo presto. - MichelaRoi : RT @lucianoghelfi: #Draghi: negli ultimi giorno una media di 170mila #vaccini somministrati al giorno, obiettivo triplicare (quindi mezzo m… - MichelaRoi : RT @marcodifonzo: Draghi: il ritmo giornaliero attuale delle vaccinazioni è di circa 170mila al giorno. L'obiettivo è triplicarlo presto. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Obiettivo

Il Sole 24 ORE

L'è triplicarlo presto". Il nuovo vigore "L'altro impegno che ho preso con i cittadini è ... È una decisione precauzionale - ha spiegato- , in linea con quanto fatto in altri Paesi ...... ne usciremo ma massima cautela "Prima visita in un sito vaccinale" per il premier,all'hub ... Sui vaccini:è triplicare le 170 mila vaccinazioni che si fanno ora. Poi:li produrremo in ...L’obiettivo è triplicarlo presto ... ha scelto di cominciare la sua campagna vaccinale dal personale delle strutture sanitarie – ha detto Draghi -. Abbiamo proceduto a vaccinare nelle Rsa, dove vivono ...«Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. Per questo i 32 miliardi già ...