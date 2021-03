Draghi | “Massima cautela | ma ne usciremo”

Leggi su udine20

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella giornata in cui il governo vara il nuovo decreto con misure e restrizioni anti-coronavirus, il premier Mariovisita il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino. I dati sull’emergenza pandemia in Italia, spiega, “ci impongono” ma “ne” grazie alla campagna vaccinale che, promette, “proseguirà con rinnovata intensità”. “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di 150.000 infezioni. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono. Il ricordo della scorsa primavera è vivo, faremo di tutto per impedire che si ripeta. Abbiamo adottato misure restrittive adeguate e proporzionate con un ...