Draghi l’autarchico chiude il Paese ma promette indennizzi immediati Le misure

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Ma perché tutte queste parole inglesi?”. Un autarchicotorna a parlare in occasione della visita al centro vaccinale di Fiumicino, bacchetta le multinazionali dei vaccini ealtre stoccate a livello europeo in caso di ulteriori ritardi, assicura un ulteriore scostamento di bilancio e conferma l’avanzamento senza indugi della vaccinazione in Italia, unica via per tornare, dice il premier, a vivere senza lerestrittive che siamo costretti a porre di nuovo in essere oggi. “Pur consapevole delle difficoltà, oggi voglio darvi un messaggio di fiducia e forza, di speranza. Questo governo vi accompagnerà con la stessa intensità mostrata nel suo primo mese di lavoro”, evidenzia a chiusura di un intervento che ha tanto da dire ai cittadini. Andiamo per ordine, partendo dalle garanzie: “Per venire incontro alle esigenze ...