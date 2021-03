Dormite con lo smartphone vicino al letto?: è una pessima abitudine: ecco perché (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il cellulare è diventato una dipendenza per molti. Soprattutto in questi ultimi 12 mesi dobbiamo riconoscere che i device elettronici ci hanno fatto tanta compagnia, sostituendosi alle relazioni che abbiamo lasciato in sospeso nella vita reale e che tutti ci auguriamo di riprendere quanto prima. Questo, però, non giustifica il fatto di non riuscire a Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il cellulare è diventato una dipendenza per molti. Soprattutto in questi ultimi 12 mesi dobbiamo riconoscere che i device elettronici ci hanno fatto tanta compagnia, sostituendosi alle relazioni che abbiamo lasciato in sospeso nella vita reale e che tutti ci auguriamo di riprendere quanto prima. Questo, però, non giustifica il fatto di non riuscire a Improntaunika.it - Upday News.

Ultime Notizie dalla rete : Dormite con Ecco come riposarsi bene anche dormendo poco Con relativa discussione, quindi, se sia la qualità o la quantità delle ore dormite a fare la differenza. Se, per motivi di lavoro, non riusciamo a dormire 7/8 ore a notte, dobbiamo allora ...

Covid, disturbi del sonno aumentati con la pandemia Obbligati a rimanere a casa, con la conseguente rinuncia all'attività fisica all'aperto per dare spazio a Tv, pc e lunghe dormite pomeridiane ' ha condizionano notevolmente il riposo notturno', ha ...

Dormire col cellulare vicino al letto fa davvero male? SuperEva Ci stiamo perdendo il sonno; il saggio di Eluned Summers-Bremner In "Insonnia. Una storia culturale" la studiosa neozelandese racconta origine ed evoluzione di un disagio in crescita di questi tempi: non riuscire ...

Con il Covid aumenta l'insonnia "Infatti, l'83 per cento riferisce di sentirsi stanco durante il giorno; il 75 per cento di avere difficoltà a rilassarsi e il 63 per cento di dormire meno di sette ore a notte". Nel nostro paese si ...

