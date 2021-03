Dopo la figuraccia a Uomini e Donne Roberto si giustifica ancora dai social: “Volevano farmi fuori” (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Gianni Sperti ogni tanto dà alcuni consigli giusti ai protagonisti di Uomini e Donne e nella puntata di oggi, 12 marzo 2021, ha dato il giusto suggerimento a Roberto, quando gli diceva di lasciare l’Italia! Scherzi a parte, quello che Roberto ha sostenuto oggi, ossia che nello studio di Uomini Donne c’è gente che fa di peggio di lui, che a causa delle restrizioni si è potuto vedere solo un paio di volte con una donna per la quale proclamava amore via social, è assolutamente vero. Ci sono stati fidanzati nascosti nell’armadio ad esempio, e altre storie che potremmo citare ma che non giustificano ciò che Roberto ha fatto. Se rubi il gesto non è meno grave perchè lo hanno fatto in milioni prima di te. Quando succedono cose come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Gianni Sperti ogni tanto dà alcuni consigli giusti ai protagonisti die nella puntata di oggi, 12 marzo 2021, ha dato il giusto suggerimento a, quando gli diceva di lasciare l’Italia! Scherzi a parte, quello cheha sostenuto oggi, ossia che nello studio dic’è gente che fa di peggio di lui, che a causa delle restrizioni si è potuto vedere solo un paio di volte con una donna per la quale proclamava amore via, è assolutamente vero. Ci sono stati fidanzati nascosti nell’armadio ad esempio, e altre storie che potremmo citare ma che nonno ciò cheha fatto. Se rubi il gesto non è meno grave perchè lo hanno fatto in milioni prima di te. Quando succedono cose come ...

Advertising

AdolfoSpena : @stanzaselvaggia @OsservatorioLor Selvaggia perché insistere dopo aver abbondantemente dimostrato di aver fatto una figuraccia? - YoureMyOneD : RT @Gianmar26145917: Dopo l'odierna figuraccia epocale della sedicente giornalista #SelvaggiaLucarelli 'asfaltata' avrà come primo sinonimo… - Pattycacuz : RT @Gianmar26145917: Dopo l'odierna figuraccia epocale della sedicente giornalista #SelvaggiaLucarelli 'asfaltata' avrà come primo sinonimo… - lalberto1234 : RT @Gianmar26145917: Dopo l'odierna figuraccia epocale della sedicente giornalista #SelvaggiaLucarelli 'asfaltata' avrà come primo sinonimo… - MarcoCapoccetti : In tutto questo orrore, almeno la Juve sta fuori dalla Champions e Ronaldo fa una figuraccia dopo l'altra. Almeno questo, dai! -