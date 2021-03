Domenica In, a rischio la prossima puntata di Mara Venier (Di venerdì 12 marzo 2021) La puntata di Domenica 14 marzo, su Rai Uno, di Domenica In è a rischio. Ecco tutto quello che succedendo al programma condotto da Mara Venier. In dubbio la puntata di Domenica 14 marzo Nella scorsa Domenica, nella puntata speciale interamente dedicata al Festival di Sanremo 2021, Domenica In ha ottenuto un grandissimo successo di share. Quasi 6 milioni i telespettatori che hanno goduto della compagnia di Mara Venier e dei suoi tantissimi ospiti. La nuova puntata, la ventisettesima della stagione, dovrebbe andare in onda Domenica 14 marzo, dalle ore 13.30, dopo il Tg1. Purtroppo, la prossima ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi14 marzo, su Rai Uno, diIn è a. Ecco tutto quello che succedendo al programma condotto da. In dubbio ladi14 marzo Nella scorsa, nellaspeciale interamente dedicata al Festival di Sanremo 2021,In ha ottenuto un grandissimo successo di share. Quasi 6 milioni i telespettatori che hanno goduto della compagnia die dei suoi tantissimi ospiti. La nuova, la ventisettesima della stagione, dovrebbe andare in onda14 marzo, dalle ore 13.30, dopo il Tg1. Purtroppo, la...

Advertising

infoitcultura : Domenica in, a rischio la ventisettesima puntata - infoitcultura : Domenica In a rischio per Covid: Mara Venier non va in onda? Il retroscena - bellicapelli15 : Domenica in, a rischio la ventisettesima puntata - SerieTvserie : Domenica in, a rischio la ventisettesima puntata - LeleRoma1976 : @guglielmotim E' rientrato da 10 giorni fargli fare 2 partite e mezzo cobsegutive era un rischio e visto che kumbul… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica rischio Tutto chiuso a Pasqua Zona rossa con 250 contagi ogni 100mila abitanti - Cronaca, Roma Significa che saranno utilizzati i numeri della settimana precedente, dal lunedì alla domenica. ...questa settimana avevano sottolineato che visti i numeri molto alti dei contagi e anche per il rischio ...

Domenica In sospeso? "Si faranno dei tamponi per capire se..." La Domenica di Rai 1 ha un volto e non potrebbe essere altrimenti: quello di Mara Venier. Il pubblico televisivo attende sempre ...

Meteo: DOMENICA INSTABILE, ecco dove il RISCHIO PIOGGIA 3bmeteo Una vita anticipazioni: Genoveva rischia di essere denunciata da Ursula, la farà fuori? Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica? Come sempre doppio appuntamento con la soap spagnola che però cambia orario. Si va in onda dalle 16 alle 17,10 circa, in ogni caso ...

Domenica in, a rischio la ventisettesima puntata In attesa dunque di conferme e di aggiornamenti, l’appuntamento con la puntata numero ventisette di Domenica in è previsto in palinsesto per domenica 14 marzo a partire dalle ore 14 su Rai1, naturalme ...

Significa che saranno utilizzati i numeri della settimana precedente, dal lunedì alla. ...questa settimana avevano sottolineato che visti i numeri molto alti dei contagi e anche per il...Ladi Rai 1 ha un volto e non potrebbe essere altrimenti: quello di Mara Venier. Il pubblico televisivo attende sempre ...Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica? Come sempre doppio appuntamento con la soap spagnola che però cambia orario. Si va in onda dalle 16 alle 17,10 circa, in ogni caso ...In attesa dunque di conferme e di aggiornamenti, l’appuntamento con la puntata numero ventisette di Domenica in è previsto in palinsesto per domenica 14 marzo a partire dalle ore 14 su Rai1, naturalme ...