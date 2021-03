Domenica In, a rischio la messa in onda di Domenica 14 Marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ ormai da più di un anno, che i programmi tivu’ della Rai e di Mediaset, subiscono stravolgimenti nelle scalette, all’ultimo momento, prima della messa in onda, a causa della pandemia, che sta sconvolgendo il mondo intero. Anche ‘Domenica In’, non esce indenne da questi stop forzati, e sembra, da indiscrezioni, che la puntata di Domenica prossima, 14 Marzo, potrebbe non andare in onda. Dopo la puntata sanremese, che ha regalato all’ammiraglia Rai oltre 6 milioni di telespettatori, molto probabilmente, dopo ben 44 anni, per la prima volta, il programma Domenicale, potrebbe non andare in onda. Lo stop, è causato, dalla positività di Pino Strabioli, il quale, è stato contagiato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ ormai da più di un anno, che i programmi tivu’ della Rai e di Mediaset, subiscono stravolgimenti nelle scalette, all’ultimo momento, prima dellain, a causa della pandemia, che sta sconvolgendo il mondo intero. Anche ‘In’, non esce indenne da questi stop forzati, e sembra, da indiscrezioni, che la puntata diprossima, 14, potrebbe non andare in. Dopo la puntata sanremese, che ha regalato all’ammiraglia Rai oltre 6 milioni di telespettatori, molto probabilmente, dopo ben 44 anni, per la prima volta, il programmale, potrebbe non andare in. Lo stop, è causato, dalla positività di Pino Strabioli, il quale, è stato contagiato ...

