Dolori mestruali: cause e rimedi (Di venerdì 12 marzo 2021) Le donne lo sanno bene: i Dolori mestruali tornano con ciclicità mensilmente e si fanno sentire. Tuttavia, se per alcune la sintomatologia non procura particolari problemi e può essere alleviata seguendo buone abitudini o intraprendendo terapie (come un’integrazione a base di magnesio) quando indicato dalla propria ginecologa, per altre la situazione è diversa. In alcuni casi infatti i Dolori mestruali possono essere debilitanti e compromettere le attività di tutti i giorni. È il caso della dismenorrea secondaria (termine medico con il quale si indicano i Dolori associati all’arrivo delle mestruazioni) e dove i sintomi sono in realtà collegati a patologie vere e proprie. Cosa fare quindi per calmare i Dolori mestruali, ma soprattutto quali sono le ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 marzo 2021) Le donne lo sanno bene: itornano con ciclicità mensilmente e si fanno sentire. Tuttavia, se per alcune la sintomatologia non procura particolari problemi e può essere alleviata seguendo buone abitudini o intraprendendo terapie (come un’integrazione a base di magnesio) quando indicato dalla propria ginecologa, per altre la situazione è diversa. In alcuni casi infatti ipossono essere debilitanti e compromettere le attività di tutti i giorni. È il caso della dismenorrea secondaria (termine medico con il quale si indicano iassociati all’arrivo delle mestruazioni) e dove i sintomi sono in realtà collegati a patologie vere e proprie. Cosa fare quindi per calmare i, ma soprattutto quali sono le ...

Advertising

amxelie : vorrei dare un quarto dei miei dolori mestruali a tutti quelli che “madonna mia come sei esagerata” - SCRIPTEDVEL : ok i dolori mestruali, ma vi ricordo che esistono ste merde. - LDedicoate : Rimedi per i Dolori Mestruali - howimetmyself_ : La mia borsa dell’acqua calda vivente per i dolori mestruali - Activnews24 : Terminiamo il tweeting all news della giornata con una notizia rivolta alle donne Esperti confermano che per dire… -